Alejandra Schramm contó en la radio todos los detalles de la cena y baile del Día de las Madres en Garibaldi

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En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Alejandra Schramm, directora de la Escuela N.º 6050 “Islas Malvinas” de Garibaldi, quien contó detalles de la gran cena y baile por el Día de las Madres que organiza la institución para recaudar fondos.

El encuentro se realizará el próximo 10 de octubre, desde las 21:30, en el SUM Comunal de Garibaldi, y propone una noche de encuentro para toda la comunidad, con gastronomía, música y baile.

La jornada contará con la presentación de Giancarlo, de Rafaela, quien estará a cargo de la música durante la celebración.

El menú incluirá salamín, pollo asado con chimichurri y salsa, ensaladas, papas con mayonesa, postre helado, café y torta. Los asistentes deberán llevar sus propios cubiertos y la bebida no está incluida en la tarjeta.

El valor de la tarjeta es de $30.000 para mayores y $20.000 para niños de 5 a 12 años.

Las reservas pueden realizarse comunicándose con la Comuna de Garibaldi al 03406 15427210, con Alejandra Schramm al 03406 15430392 o con Mariela Oszust al 03406 15418161.

La actividad cuenta con el auspicio de la Comuna de Garibaldi y tiene como objetivo recaudar fondos para la Escuela N.º 6050, además de generar un espacio de encuentro para las familias de la localidad.

Desde la institución invitan a la comunidad a sumarse a esta propuesta y acompañar a la escuela en una noche pensada para celebrar el Día de las Madres y, al mismo tiempo, colaborar con la institución educativa.

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