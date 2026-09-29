Alejandra Schramm contó en la radio todos los detalles de la cena y baile del Día de las Madres en Garibaldi

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Alejandra Schramm, directora de la Escuela N.º 6050 “Islas Malvinas” de Garibaldi, quien contó detalles de la gran cena y baile por el Día de las Madres que organiza la institución para recaudar fondos.

El encuentro se realizará el próximo 10 de octubre, desde las 21:30, en el SUM Comunal de Garibaldi, y propone una noche de encuentro para toda la comunidad, con gastronomía, música y baile.

La jornada contará con la presentación de Giancarlo, de Rafaela, quien estará a cargo de la música durante la celebración.

El menú incluirá salamín, pollo asado con chimichurri y salsa, ensaladas, papas con mayonesa, postre helado, café y torta. Los asistentes deberán llevar sus propios cubiertos y la bebida no está incluida en la tarjeta.

El valor de la tarjeta es de $30.000 para mayores y $20.000 para niños de 5 a 12 años.

Las reservas pueden realizarse comunicándose con la Comuna de Garibaldi al 03406 15427210, con Alejandra Schramm al 03406 15430392 o con Mariela Oszust al 03406 15418161.

La actividad cuenta con el auspicio de la Comuna de Garibaldi y tiene como objetivo recaudar fondos para la Escuela N.º 6050, además de generar un espacio de encuentro para las familias de la localidad.

Desde la institución invitan a la comunidad a sumarse a esta propuesta y acompañar a la escuela en una noche pensada para celebrar el Día de las Madres y, al mismo tiempo, colaborar con la institución educativa.