Atlético María Juana y Talleres protagonizaron el clásico en las inferiores

El pasado sábado, el Estadio Néstor Suppo del Club Atlético María Juana fue escenario de una nueva jornada de fútbol infantil y juvenil, que tuvo como atractivo principal el clásico de María Juana entre Atlético María Juana y Club Atlético Talleres.

Los encuentros correspondieron a las categorías inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol y reunieron a jugadores, familias y simpatizantes de ambas instituciones.

En Pre Novena, Atlético María Juana se quedó con la victoria por 3 a 0, con dos goles de Valentín Starna y otro de Lisandro Cattani.

En Novena División no hubo goles y el encuentro terminó 0 a 0.

La Octava División volvió a tener como ganador al conjunto local, que se impuso por 3 a 1. Los goles de Atlético María Juana fueron convertidos por Máximo Moyano, Agustín Lovera y Gino Rivolta.

En Séptima División, Atlético María Juana consiguió otro triunfo, esta vez por 2 a 0, gracias a los goles de Lauro Lovera y Genaro Pagnone.

Finalmente, en Sexta División, fue Talleres quien logró quedarse con la victoria por 2 a 0.

De esta manera, el clásico entre las dos instituciones de María Juana dejó una jornada con partidos disputados en las distintas categorías y con triunfos repartidos entre ambos clubes.