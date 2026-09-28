Más de 1.000 estudiantes del departamento Castellanos participaron de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Con la finalización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, realizó un balance de la competencia internacional y destacó especialmente la participación de estudiantes secundarios de distintas localidades de la región.

Según informó Calvo, más de 1.000 estudiantes de escuelas secundarias del departamento Castellanos tuvieron la posibilidad de asistir a distintas competencias desarrolladas en Rafaela, conocer la infraestructura deportiva y compartir una experiencia vinculada al deporte internacional.

La iniciativa fue articulada junto al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y permitió que delegaciones escolares llegaran a escenarios como el Microestadio y el Velódromo Invencible, además de otros espacios destinados a disciplinas como BMX Race, Freestyle y skate, y el Fan Fest.

Entre las localidades que participaron se encuentran Sunchales, Frontera, San Vicente, Colonia Aldao, Colonia Raquel, Josefina, Garibaldi, María Juana, Santa Clara de Saguier, Bella Italia, Estación Clucellas, Plaza Clucellas, Esmeralda, Zenón Pereyra, Angélica, Humberto Primo, Virginia, Ramona y Margarita.

Calvo sostuvo que los Juegos Suramericanos representaron “un enorme esfuerzo colectivo” y remarcó la importancia de la continuidad de políticas públicas vinculadas con la infraestructura y el deporte.

En ese sentido, señaló que la posibilidad de que estudiantes de la región pudieran conocer las nuevas instalaciones y presenciar competencias internacionales constituye una experiencia que puede acercarlos al deporte y permitirles conocer de primera mano escenarios deportivos de nivel internacional.

El legislador también destacó el trabajo realizado por las distintas instituciones y organismos que participaron de la organización de Santa Fe 2026, poniendo el foco en el impacto que el evento tuvo más allá de las propias competencias y en las experiencias generadas para las nuevas generaciones.