El Cine Club de la Sociedad Italiana proyectará “Tres adioses”

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana propone una nueva noche de cine con la proyección de “Tres adioses”, la más reciente película de la directora española Isabel Coixet, protagonizada por Alba Rohrwacher y Elio Germano.

La función será el miércoles 30 de septiembre, a las 20:30, en la Sociedad Italiana, con entrada a la gorra.

La película, un drama de producción italiana y española, cuenta la historia de Marta y Antonio, una pareja que se separa luego de una discusión menor. Mientras Marta se encierra en sí misma y comienza a perder el apetito, Antonio se refugia en su trabajo como chef, aunque tampoco consigue dejar atrás la relación.

La situación cambia cuando Marta descubre que su falta de apetito no está relacionada con la separación, sino con un problema de salud. A partir de ese momento, la protagonista comienza a mirar de otra manera aspectos cotidianos de su vida: la comida, la música, el deseo y las decisiones que tomó.

Con una mirada íntima sobre el desamor, la pérdida, los vínculos y la posibilidad de comenzar nuevamente, “Tres adioses” fue presentada en distintos festivales y recibió nominaciones en los Premios David di Donatello y en el Festival de Valladolid – Seminci.

La película también obtuvo comentarios positivos de la crítica especializada, que destacó especialmente la dirección de Coixet, las actuaciones y el tratamiento sensible de temas como la pérdida y la transformación personal.

“Tres adioses”

📅 Miércoles 30 de septiembre

🕣 20:30 horas

📍 Sociedad Italiana de María Juana

🎟️ Entrada a la gorra