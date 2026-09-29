Octubre Rosa: mamografías gratuitas en Sastre para mujeres sin obra social

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con la directora del SAMCo de María Juana, Dra. Laura Allasia, en el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana.

Durante la entrevista, Alasia destacó la necesidad de realizar los controles correspondientes y consultar con profesionales de la salud para detectar de manera oportuna posibles enfermedades.

En este contexto, informó que se pueden realizar mamografías gratuitas en el Hospital SAMCo de Sastre, destinadas a mujeres de 40 a 75 años que no tengan obra social.

Según explicó, no es necesario contar con una orden médica para acceder al estudio. Uno de los requisitos establecidos es que haya transcurrido al menos un año desde la última mamografía.

Las mujeres que cumplan con las condiciones y estén interesadas en realizarse el estudio pueden comunicarse con el SAMCo de María Juana, donde recibirán información sobre los pasos necesarios para acceder a la mamografía.

La propuesta se enmarca en las actividades de Octubre Rosa, que buscan promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.