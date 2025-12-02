Alejandra Vázquez anuncia la jornada “Caminamos por nuestros derechos” en medio de la crisis en discapacidad

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Alejandra Vázquez, representante de la Asociación Civil Un Espacio para Todos, quien expuso la delicada situación que atraviesa actualmente el sector de la discapacidad y brindó detalles sobre la marcha que tendrá lugar este jueves 4 de diciembre en María Juana.

La convocatoria, titulada “Caminamos por nuestros derechos”, busca visibilizar la crisis, reforzar el reclamo por políticas inclusivas y generar un espacio de unidad y reflexión. La actividad comenzará a las 19 horas con punto de encuentro frente a la panadería de UEPT.

Bajo el lema “Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs”, la jornada propone una tarde destinada a toda la comunidad, con acciones que invitan a participar activamente:

  • Caminata por las calles del pueblo, reafirmando derechos y construyendo presencia colectiva.
  • Exposición artística, con trabajos que expresan vivencias, miradas y mensajes vinculados a la inclusión.
  • Buffet a cargo de la organización, generando un espacio de encuentro y apoyo mutuo.

Durante la entrevista, Vázquez remarcó la importancia de que la sociedad acompañe estos reclamos, que no solo representan una demanda del sector, sino un llamado a fortalecer la empatía, la igualdad y el respeto.

La invitación es abierta a todos los vecinos y vecinas. Cada paso, señalaron desde UEPT, suma en la construcción de una comunidad más justa, inclusiva y consciente del valor de los derechos de las personas con discapacidad.

