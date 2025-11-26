Alerta epidemiológica por sarampión: recomendaciones y cuidados según la licenciada Rosana Lussiano

En la mañana de la radio, dialogamos con la licenciada en enfermería Rosana Lussiano, quien brindó detalles sobre el alerta epidemiológica emitido recientemente por el Ministerio de Salud de la Nación tras confirmarse en Argentina nuevos casos de sarampión importado.

Según informó, los contagios detectados pertenecen a personas extranjeras que atravesaron el país camino a Uruguay, lo que activó inmediatamente los protocolos de vigilancia epidemiológica debido a la alta contagiosidad del virus. Si bien los casos no se originaron localmente, la circulación internacional del sarampión representa un riesgo para aquellas personas que no cuentan con el esquema de vacunación completo.

Lussiano recordó que el sarampión es una enfermedad viral grave, que puede causar complicaciones respiratorias, neurológicas y, en algunos casos, ser potencialmente mortal, especialmente en niños menores de 5 años y adultos sin inmunización.

Cómo prevenir el sarampión

La profesional subrayó que la principal herramienta de prevención es la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas. El esquema recomendado es:

1° dosis a los 12 meses

a los 2° dosis entre los 5 y 6 años (ingreso escolar)

entre los (ingreso escolar) Adultos de hasta 54 años deben acreditar dos dosis aplicadas después del año de vida.

aplicadas después del año de vida. Personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes por haber estado expuestas al virus en forma natural.

Además, Lussiano destacó otras medidas esenciales:

Consultar rápidamente ante síntomas como fiebre alta, manchas rojas en la piel, conjuntivitis, tos o secreción nasal .

. Evitar el contacto con personas enfermas.

Mantener al día los controles médicos y el calendario nacional de vacunación.

Verificar los certificados antes de viajar al exterior.

Argentina y la vigilancia sanitaria

Si bien nuestro país mantiene la condición de libre de sarampión desde el año 2000, los casos importados representan una amenaza que obliga a reforzar el monitoreo y la vacunación. En los últimos años, diferentes naciones de América y Europa han reportado brotes, por lo que Salud insiste en “no bajar la guardia”.

Lussiano reiteró que la comunidad debe confiar en la vacuna, que es segura, gratuita y obligatoria, y que se encuentra disponible en todos los centros de salud y vacunatorios públicos.