TodoLáctea 2026 premió a los mejores quesos, pizzas, alfajores y dulce de leche del país

TodoLáctea 2026 culminó con una destacada serie de concursos nacionales que reconocieron a los mejores productos lácteos y elaboraciones gastronómicas del país. Durante tres jornadas desarrolladas en la Sociedad Rural de San Francisco, productores, empresas y especialistas participaron de capacitaciones, rondas de negocios, exposiciones y competencias que convocaron a visitantes de distintos puntos de Argentina.

Uno de los grandes atractivos de esta edición fueron los certámenes vinculados al dulce de leche, los quesos con ojos, la mozzarella, los alfajores cordobeses y la novedosa competencia “Pizza Master”, que eligió por primera vez al Mejor Maestro Pizzero de la Región.

🏆 Copa Argentina del Dulce de Leche

Categoría Familiar

Lácteos Windy Lácteos Ramolac Industrias Lácteas El Rosquinense

Categoría Repostero

Miguel Peiretti Lácteos Santa María Grupo Don Emilio – Duy Amis Lácteos Windy

Categoría Innovación

Dulcera Cordobesa (dulce de leche con limón) Dulcera Cordobesa (dulce de leche con pistacho) Milagros del Sol (dulce de leche con naranja)

🍪 Mejor Alfajor Cordobés

🥇 La Lucero

🧀 Copa Argentina de la Mozzarella

Categoría Mozzarella Barra

Mozzari Pionero Duy Amis

Categoría Mozzarella Cilindro

Estancia María Luisa Milagro del Sol El Gauchito

🧀 Quesos con Ojos

Categoría Gruyere, Gruyerito y Emmenthal

Gruyere La Quesera – Cassini y Cesaratto Gruyerito La Casiana – Lácteos Don Victorino SRL Gruyerito Lactear – Lactear S.A.

Categoría Fontina, Criollo, Colonia y Mar del Plata

Fontina La Casiana – Lácteos Don Victorino SRL Fontina Lactear – Lactear S.A. Fontina Luz Azul – Lácteos Luz Azul

Categoría Pategrás

Pategrás Brescialat – Lácteos Brescialat S.A. Pategrás La Casiana – Lácteos Don Victorino Pategrás Lactear – Lactear S.A.

Categoría Holanda, EDAM, Gouda y Fynbo

Holanda Estancia Doña Luisa SRL Holanda Lactear – Lactear S.A. Fynbo Arroyo Cabral – Coop. Agrícola Ganadera Arroyo Cabral

🍕 Concurso Pizza Masters

Categoría Pizza Mozzarella Argentina

Alexis Zabala (Sauce Viejo) María de las Mercedes Bossi (San Francisco) Marcos Ríos (San Francisco)

Categoría Pizza Fugazzetta

Martín Ferreyra (San Francisco) Alexis Zabala (Sauce Viejo) María de las Mercedes Bossi (San Francisco)

Categoría Gourmet o de Autor

Alexis Zabala (Sauce Viejo) Camila Zanón (San Francisco) Hernán Vega (Las Varillas)

La edición 2026 de TodoLáctea volvió a consolidarse como uno de los encuentros más importantes de la industria láctea argentina, combinando innovación, gastronomía, producción y reconocimiento a la calidad de los productos regionales y nacionales.