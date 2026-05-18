TodoLáctea 2026 premió a los mejores quesos, pizzas, alfajores y dulce de leche del país

TodoLáctea 2026 culminó con una destacada serie de concursos nacionales que reconocieron a los mejores productos lácteos y elaboraciones gastronómicas del país. Durante tres jornadas desarrolladas en la Sociedad Rural de San Francisco, productores, empresas y especialistas participaron de capacitaciones, rondas de negocios, exposiciones y competencias que convocaron a visitantes de distintos puntos de Argentina.
Uno de los grandes atractivos de esta edición fueron los certámenes vinculados al dulce de leche, los quesos con ojos, la mozzarella, los alfajores cordobeses y la novedosa competencia “Pizza Master”, que eligió por primera vez al Mejor Maestro Pizzero de la Región.
🏆 Copa Argentina del Dulce de Leche
Categoría Familiar
- Lácteos Windy
- Lácteos Ramolac
- Industrias Lácteas El Rosquinense
Categoría Repostero
- Miguel Peiretti Lácteos Santa María
- Grupo Don Emilio – Duy Amis
- Lácteos Windy
Categoría Innovación
- Dulcera Cordobesa (dulce de leche con limón)
- Dulcera Cordobesa (dulce de leche con pistacho)
- Milagros del Sol (dulce de leche con naranja)
🍪 Mejor Alfajor Cordobés
🥇 La Lucero
🧀 Copa Argentina de la Mozzarella
Categoría Mozzarella Barra
- Mozzari
- Pionero
- Duy Amis
Categoría Mozzarella Cilindro
- Estancia María Luisa
- Milagro del Sol
- El Gauchito
🧀 Quesos con Ojos
Categoría Gruyere, Gruyerito y Emmenthal
- Gruyere La Quesera – Cassini y Cesaratto
- Gruyerito La Casiana – Lácteos Don Victorino SRL
- Gruyerito Lactear – Lactear S.A.
Categoría Fontina, Criollo, Colonia y Mar del Plata
- Fontina La Casiana – Lácteos Don Victorino SRL
- Fontina Lactear – Lactear S.A.
- Fontina Luz Azul – Lácteos Luz Azul
Categoría Pategrás
- Pategrás Brescialat – Lácteos Brescialat S.A.
- Pategrás La Casiana – Lácteos Don Victorino
- Pategrás Lactear – Lactear S.A.
Categoría Holanda, EDAM, Gouda y Fynbo
- Holanda Estancia Doña Luisa SRL
- Holanda Lactear – Lactear S.A.
- Fynbo Arroyo Cabral – Coop. Agrícola Ganadera Arroyo Cabral
🍕 Concurso Pizza Masters
Categoría Pizza Mozzarella Argentina
- Alexis Zabala (Sauce Viejo)
- María de las Mercedes Bossi (San Francisco)
- Marcos Ríos (San Francisco)
Categoría Pizza Fugazzetta
- Martín Ferreyra (San Francisco)
- Alexis Zabala (Sauce Viejo)
- María de las Mercedes Bossi (San Francisco)
Categoría Gourmet o de Autor
- Alexis Zabala (Sauce Viejo)
- Camila Zanón (San Francisco)
- Hernán Vega (Las Varillas)
La edición 2026 de TodoLáctea volvió a consolidarse como uno de los encuentros más importantes de la industria láctea argentina, combinando innovación, gastronomía, producción y reconocimiento a la calidad de los productos regionales y nacionales.