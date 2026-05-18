Gran participación mariajuanense en la segunda fecha del Rally Santafesino de Regularidad

Se disputó la segunda fecha del Rally Santafesino de Regularidad en la localidad de Pilar, en el marco de los festejos por el Sesquicentenario de la localidad. La jornada reunió a una gran cantidad de apasionados por los autos clásicos y de colección, combinando competencia, camaradería y exhibición de vehículos históricos.

La largada simbólica se realizó desde Plaza Libertad a las 8 de la mañana. Desde allí, los participantes recorrieron Ruta 10 hasta la Autovía 19, continuando hacia el oeste hasta Ruta Nacional 34, retomando nuevamente la Autovía 19 para realizar una parada de intervalo en Sa Pereira. Luego completaron el trayecto regresando a Pilar, donde culminó la competencia.

Además de la modalidad Rally, este año también participaron vehículos en modalidad paseo, sumando color y atractivo a una jornada que convocó a fanáticos de toda la región.

Entre los distintos binomios participantes, hubo una destacada actuación de representantes de María Juana. En la categoría Contemporáneos B, el binomio Perassi–Fornero, a bordo de un BMW 316 modelo 1981, finalizó en el cuarto puesto. Por su parte, Gazzera–Redolfi, con un Mercedes Benz 230C 1978, terminaron quintos, mientras que Mainardi–Arce, con un Ford Taunus Coupé, ocuparon la sexta posición.

En la categoría C Modernos, Francone–Roldán lograron un excelente segundo puesto con un Renault 12 modelo 1994.

En tanto, en la categoría D Especiales, Zenklusen–Suárez se quedaron con el primer lugar conduciendo un Ford Falcon 1968, mientras que Rosa–Tarico finalizaron en el cuarto puesto con un Chevrolet RS 1970.

La competencia volvió a demostrar el crecimiento y la pasión que genera el Rally Santafesino de Regularidad en toda la región, con una importante presencia de binomios mariajuanenses que dejaron bien representada a la localidad.