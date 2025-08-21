Alfredo Castelli y los 15 años de La Sabia Luciérnaga en las Fiestas Patronales de María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Alfredo Castelli, fundador de La Sabia Luciérnaga, el espacio literario que este año celebra 15 años de trayectoria promoviendo la lectura, la escritura y el pensamiento crítico en nuestra comunidad.

Con gran emoción, Castelli compartió la importancia de llegar a esta fecha tan especial para el grupo de escritores y escritoras que ha acompañado durante más de una década. Además, adelantó que este jueves 21 de agosto, en la plaza San Martín y en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana, se realizará un reconocimiento a quienes, con su pluma y su voz, han enriquecido la cultura local a través de las letras.

El acto será una oportunidad para valorar el trabajo de los autores y autoras de la localidad que han publicado obras, participado en concursos, talleres o distintas actividades vinculadas a la escritura, consolidando así el puente entre la literatura y la comunidad.