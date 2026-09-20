Algarrobo: un árbol nativo de Santa Fe que también puede llegar a la cocina

El algarrobo es uno de los árboles nativos que forman parte de los ambientes naturales de Santa Fe y de buena parte del centro y norte argentino. Además de su importancia para los ecosistemas, esta especie ofrece un fruto que históricamente fue aprovechado como alimento y que en los últimos años también despertó interés por sus posibilidades nutricionales y gastronómicas.

El llamado algarrobo blanco, cuyo nombre científico actualmente es Neltuma alba —antes Prosopis alba—, pertenece a un género de especies nativas que se encuentran en ambientes como el Espinal y el Chaco. Son árboles de múltiples usos: aportan madera, sirven como refugio y recurso para la fauna, sus flores ofrecen néctar y polen para las abejas y, gracias a su asociación con determinadas bacterias del suelo, pueden fijar nitrógeno atmosférico. También son utilizados en proyectos de restauración de ambientes degradados.

Un árbol que ayuda al ambiente

Los algarrobos tienen una particular importancia en ambientes donde las condiciones climáticas pueden ser exigentes. Sus raíces y su presencia dentro de sistemas naturales contribuyen a la conservación del suelo y forman parte de ecosistemas que ofrecen refugio y alimento a distintas especies.

Además, su capacidad de asociarse con bacterias fijadoras de nitrógeno permite incorporar este elemento al sistema del suelo. Por estas características, organismos como el INTA consideran a las especies de algarrobo herramientas útiles para sistemas productivos sustentables, sistemas silvopastoriles y procesos de restauración ecológica.

La algarroba: un fruto con mucho potencial

El fruto del algarrobo aparece en forma de vainas, conocidas como algarrobas. En su interior se encuentran las semillas y una pulpa naturalmente dulce.

Los estudios realizados sobre Prosopis alba encontraron que la harina elaborada a partir de sus vainas presenta fibra alimentaria, minerales y compuestos fenólicos, estos últimos asociados a actividad antioxidante. También contiene cantidades importantes de azúcares naturales, principalmente sacarosa, que explican su sabor característicamente dulce.

Investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata y otras instituciones estudiaron su utilización para elaborar productos alimenticios. La harina de algarroba demostró ser una materia prima apta para preparar distintos productos de panificación y alimentos dulces.

¿Cómo se puede utilizar en la cocina?

Una de las formas más conocidas es transformar las vainas secas en harina de algarroba. Una vez procesada, puede utilizarse como ingrediente en:

Galletitas y bizcochos.

Budines y muffins.

Panificados.

Tortas y postres.

Alfajores.

Cremas y preparaciones dulces.

Bocaditos a base de semillas.

Bebidas e infusiones.

Preparaciones en las que se busca un sabor y color similares al cacao.

La harina tiene un sabor naturalmente dulce y un aroma particular. Por eso puede utilizarse para aportar dulzor y reducir parte del azúcar agregado en determinadas recetas. También puede emplearse como alternativa al cacao en algunas preparaciones, aunque no es nutricionalmente equivalente al cacao y tiene un perfil de sabor diferente.

Investigadores de la UNL, por ejemplo, desarrollaron galletitas utilizando harina de algarrobo blanco, destacando su contenido de fibra, hierro y calcio y la posibilidad de darle un nuevo aprovechamiento alimentario a los frutos de este árbol autóctono.

Un alimento que también forma parte de la historia

El aprovechamiento de la algarroba no es una novedad. Las vainas de distintas especies de Prosopis fueron utilizadas históricamente por pueblos originarios para preparar alimentos y bebidas. La tradición incluye el consumo de las vainas, la elaboración de harinas y bebidas fermentadas como la aloja.

En Argentina, ese conocimiento tradicional comienza a combinarse con investigaciones científicas que buscan darle nuevos usos al fruto y generar alternativas productivas alrededor de especies nativas.

Así, el algarrobo aparece como mucho más que un árbol del paisaje santafesino: es una especie que puede aportar biodiversidad, recursos para la fauna, protección ambiental y alimentos, recuperando además conocimientos y prácticas que forman parte de la historia de distintas regiones del país.

Importante: para consumo humano debe utilizarse fruto correctamente identificado y procesado para uso alimentario. La harina de algarroba comercial es una opción práctica para incorporar este ingrediente a la cocina.