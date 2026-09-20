El Club Atlético María Juana prepara un gran fin de semana de bochas

El Club Atlético María Juana se prepara para vivir un fin de semana a puro deporte con el tradicional encuentro de bochas, organizado por la Subcomisión de Bochas al Campo de la institución.

Las actividades se desarrollarán durante sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, con diferentes campeonatos y propuestas para los aficionados a esta disciplina.

El programa comenzará el sábado 10 a las 16:30, con un gran campeonato por tríos a la bolsa, utilizando tres bochas trabajadas. La inscripción tendrá un valor de $15.000 por jugador.

El domingo 11, desde las 10:00, se disputará un campeonato individual, también con tres bochas trabajadas, con una inscripción de $20.000 por jugador. A las 13:00 habrá un almuerzo criollo, mientras que a las 16:30 se desarrollará un nuevo campeonato por tríos a la bolsa, con una inscripción de $20.000 por jugador.

La actividad continuará el lunes 12, desde las 10:00, con otro campeonato individual. Al mediodía, a las 13:00, se ofrecerá nuevamente un almuerzo criollo y, desde las 16:30, se cerrará el programa con un campeonato por tríos a la bolsa.

Desde la organización invitaron a jugadores y familias a participar y acompañar esta propuesta deportiva que tendrá como escenario al Club Atlético María Juana.

Informes e inscripciones: 03406-471399 / 364-15648113.