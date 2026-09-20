Los pequeños del Jardín N.º 34 viajaron a Santa Fe para vivir los Juegos Suramericanos

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En la mañana de la radio dialogamos con Verónica León, directora del Jardín de Infantes N.º 34 “María Montessori” de María Juana, quien contó detalles del viaje que realizarán este viernes a la ciudad de Santa Fe para que los pequeños puedan conocer y vivenciar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La propuesta permitirá que los niños tengan un acercamiento directo a un evento deportivo internacional que se desarrolla por primera vez en la provincia, pudiendo observar de cerca el movimiento, las disciplinas deportivas y el ambiente que rodea a una competencia de estas características.

Los pequeños viajarán acompañados por madres, padres y docentes, quienes serán parte de esta experiencia pensada como una oportunidad de aprendizaje fuera del ámbito cotidiano del jardín.

Para los niños, la jornada representa una oportunidad para descubrir nuevas experiencias, compartir con sus compañeros y acercarse al deporte desde un lugar diferente, siendo protagonistas de una vivencia que quedará como recuerdo de su paso por el nivel inicial.

Durante la entrevista, Verónica León también destacó el entusiasmo de las familias y de los docentes ante la posibilidad de acompañar a los chicos en esta experiencia vinculada al deporte, la convivencia y el aprendizaje.

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