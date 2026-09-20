Juan Carlos y Cristina dieron un nuevo paso hacia la casa propia en María Juana

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Franco, integrante de Cooperativa Horizonte, quien contó la historia de Juan Carlos y Cristina, una pareja de María Juana que en agosto logró la adjudicación de su vivienda y comenzó una nueva etapa en el camino hacia la casa propia.

La historia representa el comienzo de un proyecto que para muchas familias significa mucho más que la construcción de una vivienda: es la posibilidad de pensar en un hogar propio y proyectar el futuro con mayor tranquilidad.

Durante la entrevista, Franco repasó cómo fue el proceso que llevó a Juan Carlos y Cristina a convertirse en nuevos adjudicatarios y destacó la importancia de acompañar a las familias durante cada etapa del camino.

Con la adjudicación concretada, ahora comienza una nueva instancia: avanzar en la construcción de la vivienda y transformar, paso a paso, un proyecto en una realidad.

Para Juan Carlos y Cristina, agosto quedó marcado como el mes en el que pudieron dar ese primer gran paso. Una historia que refleja el esfuerzo y la expectativa de quienes trabajan durante años para alcanzar el sueño de tener su propia casa.