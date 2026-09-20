Las reliquias de San Carlo Acutis llegarán a María Juana

En la mañana de la radio, Anabela Frandino dialogó sobre la llegada de las reliquias de San Carlo Acutis a María Juana, una visita que permitirá a la comunidad acercarse a la figura de uno de los santos más jóvenes de la Iglesia Católica.

Durante la entrevista, Anabela brindó detalles sobre esta llegada y destacó la importancia que tiene para la comunidad poder recibir las reliquias de Carlo, especialmente por el mensaje que su vida transmite a los jóvenes.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y creció en Milán, Italia. Desde muy joven manifestó una profunda devoción religiosa, particularmente por la Eucaristía y la Virgen María. También tuvo un fuerte interés por la informática y utilizó sus conocimientos tecnológicos para desarrollar contenidos relacionados con la fe.

Entre sus proyectos se destacó la recopilación y difusión de información sobre milagros eucarísticos de distintos lugares del mundo. Creó un sitio web para dar a conocer este material y acercar la temática a otras personas a través de internet.

Carlo falleció en 2006, a los 15 años, a causa de una leucemia. Su testimonio comenzó a difundirse internacionalmente y fue beatificado en 2020.

Finalmente, el 7 de septiembre de 2025, el papa León XIV presidió en la Plaza de San Pedro su canonización, convirtiéndolo oficialmente en santo de la Iglesia Católica.

Su figura es especialmente vinculada con los jóvenes y con el uso de la tecnología. Desde la Iglesia se lo presenta como un ejemplo de cómo la fe puede vivirse en la vida cotidiana, utilizando incluso las herramientas digitales propias de su generación.

La llegada de sus reliquias a María Juana se presenta así como una oportunidad para conocer más sobre su historia y compartir un momento de encuentro y espiritualidad con la comunidad.