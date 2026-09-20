Raíces de Mi Tierra celebra 30 años con una gran peña y la presentación del Dúo Coplanacu

En la mañana de Comunicándonos, Romina Rodríguez Kern, Jerónimo Hernández y Valeria Rodríguez, integrantes de Raíces de Mi Tierra, visitaron la radio para contar detalles de los preparativos de una celebración muy especial: los 30 años del ballet folklórico de María Juana.

La gran peña aniversario se realizará el sábado 26 de septiembre, desde las 20 horas, en la Sociedad Italiana de María Juana, y tendrá como espectáculo principal la presentación del reconocido Dúo Coplanacu, uno de los referentes de la música folklórica argentina.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el dúo llegará a María Juana para formar parte de una noche que reunirá música, danza y distintas expresiones de nuestra cultura popular.

La propuesta también contará con la participación del folclorista Cristian Capurelli, de Pergamino, y del artista local Guille Benítez, quienes completarán la grilla de una noche pensada para celebrar el folklore y a los artistas de la región.

Pero uno de los momentos centrales será, sin dudas, la presentación especial de Raíces de Mi Tierra, que tendrá a sus propios integrantes como protagonistas de una actuación preparada especialmente para festejar estas tres décadas de historia.

Actualmente, el ballet está dirigido por Jerónimo Hernández, Romina Rodríguez Kern y Valeria Rodríguez, quienes continúan el camino iniciado hace 30 años y trabajan para mantener al folklore como un espacio de encuentro, aprendizaje y expresión.

Durante estas tres décadas, por Raíces de Mi Tierra pasaron numerosas generaciones de bailarines y familias. El ballet se convirtió así en parte de la vida cultural de María Juana, acompañando a chicos y jóvenes en su acercamiento a la danza y contribuyendo a mantener vivas las tradiciones folklóricas.

La celebración también será una oportunidad para reencontrarse con parte de esa historia, recordar a quienes fueron protagonistas a lo largo de los años y proyectar al ballet hacia el futuro.

Durante la entrevista, Romina, Jerónimo y Valeria también explicaron cómo adquirir las entradas anticipadas, que se encuentran disponibles a través de PaseShow.

Una noche para celebrar 30 años

La cita será el sábado 26 de septiembre a las 20 horas en la Sociedad Italiana de María Juana.

La presencia del Dúo Coplanacu, junto a Cristian Capurelli, Guille Benítez y la actuación especial de Raíces de Mi Tierra, promete una noche dedicada al folklore, la música, la danza y las tradiciones, pero también a celebrar tres décadas de historia compartida con toda la comunidad.