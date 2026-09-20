Después del “sí”: las nuevas tendencias que están transformando las lunas de miel

En una nueva edición de Patas Arriba, Natali Monterrosa Bazzaglia presentó una mirada sobre las nuevas formas de vivir la luna de miel y cómo las parejas están dejando atrás la idea de que existe una única manera de celebrar el comienzo de la vida juntos.

La tradicional combinación de boda, fiesta y viaje de recién casados está dando lugar a propuestas más flexibles, en las que entran en juego el descanso, la aventura, los presupuestos y la posibilidad de dividir la experiencia en diferentes viajes.

Según el Hilton Trends Report 2026, el 56% de los viajeros señala descansar y recuperar energías como su principal motivación para viajar por placer. A su vez, el Fora Travel 2026 Wedding & Honeymoon Report indica que el 59% de los recién casados está optando por una Mini-Moon: una escapada corta inmediatamente después de la boda, dejando el gran viaje para más adelante.

Para Monterrosa, esta transformación no significa abandonar la aventura, sino buscar experiencias más personales y destinos capaces de ofrecer algo diferente.

Viajar para no hacer nada

Una de las tendencias mencionadas en la columna es el “Radical Rest”, una forma de viajar que prioriza el descanso, el silencio y la desconexión.

Después del ritmo intenso de una boda, algunas parejas eligen simplemente dormir hasta tarde, desayunar sin apuro, pasar el día junto al mar o disfrutar de un hotel sin llenar la agenda de actividades.

Entre los destinos que responden a esta tendencia aparece Puerto Escondido, en Oaxaca, México, donde pequeños hoteles y refugios buscan combinar naturaleza, tranquilidad y desconexión tecnológica.

Otra alternativa es el Valle Sagrado de los Incas, en Perú, un escenario de montañas, terrazas incas y pueblos andinos donde la naturaleza y el contacto con las tradiciones locales forman parte de la experiencia.

La “Multi-Moon”: una luna de miel en capítulos

Otra de las tendencias es la denominada Multi-Moon, que propone dividir la luna de miel en diferentes momentos.

El primer viaje puede ser una Mini-Moon de tres o cuatro noches inmediatamente después de la boda, destinada principalmente a descansar. Meses después puede llegar el gran viaje de aventura, cuando la pareja tenga más tiempo y energía para recorrer un destino más lejano.

La Riviera Maya, en México, aparece como una de las opciones para ese primer capítulo, gracias a su conectividad, sus playas y su amplia oferta hotelera.

También se destaca Panamá, que permite combinar en un mismo viaje la ciudad, la arquitectura histórica del Casco Antiguo y los paisajes montañosos de El Valle de Antón, ubicado en el cráter de un antiguo volcán.

Destinos “anti-Instagram”

La tercera tendencia presentada por Natali apunta a una búsqueda diferente: lugares menos conocidos y alejados de los destinos que aparecen constantemente en las redes sociales.

En lugar de buscar el paisaje más fotografiado, algunas parejas prefieren descubrir sitios que todavía conservan cierta sensación de exclusividad y sorpresa.

En Argentina, uno de los ejemplos mencionados son los Esteros del Iberá, en Corrientes, uno de los grandes humedales de Sudamérica.

Allí, los paseos por lagunas y pastizales permiten observar carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos y numerosas especies de aves. La experiencia combina exploración de la naturaleza con la posibilidad de alojarse en establecimientos ubicados en medio del paisaje.

Una nueva manera de pensar la luna de miel

La propuesta que atraviesa la columna de Natali Monterrosa es que la luna de miel ya no responde necesariamente a una fórmula única.

Puede ser descanso absoluto, una aventura, una escapada breve seguida de un gran viaje o una combinación de distintas experiencias.

De México a Perú, Panamá y Argentina, los destinos también reflejan ese cambio: las parejas buscan cada vez más tiempo de calidad, naturaleza, intimidad y experiencias que puedan sentir como propias.

Así, después del “sí”, el viaje también parece estar cambiando: menos preocupación por cumplir con una tradición y más libertad para elegir cómo comenzar una nueva etapa de a dos.