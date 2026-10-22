Zulma Maciel en la mañana de la radio: obras, seguridad vial y proyectos para María Juana

En la mañana de la radio, dialogamos con Zulma Maciel, presidenta comunal de María Juana, sobre distintos temas de actualidad, obras en ejecución y proyectos que lleva adelante la Comuna para atender las necesidades de la comunidad.

Durante la entrevista, uno de los puntos abordados fue la seguridad vial, con la instalación de radares y la construcción de una senda peatonal elevada, iniciativas vinculadas con la circulación y la prevención de accidentes.

En materia ambiental, Maciel se refirió a la plantación de 400 árboles y a los convenios relacionados con la promoción de la forestación, entre ellos “Un Árbol, un Graduado”, junto a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y el programa “Plantar Futuro”.

Otro de los temas centrales fue el avance de la obra de las 42 viviendas, un proyecto habitacional que continúa en ejecución en María Juana. También se habló de los trabajos vinculados con la línea eléctrica trifásica para el sector de El Milagro y de la adquisición de nuevas maquinarias para fortalecer los servicios comunales.

La conversación incluyó además la exención de impuestos para el Club Atlético María Juana y el Club Atlético Talleres, una medida relacionada con el acompañamiento a las instituciones deportivas de la localidad.

En cuanto al mantenimiento de los espacios y servicios públicos, la presidenta comunal se refirió a los arreglos y trabajos de pintura en la Clínica Comunal, así como a las tareas de limpieza de cunetas y desagües pluviales, fundamentales para favorecer el escurrimiento del agua y el mantenimiento de la infraestructura urbana.

La entrevista permitió repasar una amplia agenda de temas que involucran a distintos sectores de María Juana, desde la seguridad vial y el ambiente hasta la vivienda, la infraestructura, los servicios públicos y el acompañamiento a las instituciones locales.

La charla con Zulma Maciel en Radio María Juana abordó estos y otros asuntos de interés para los vecinos, en un espacio destinado a conocer las acciones y los proyectos que se desarrollan en la comunidad.