Alumnas de gimnasia artística de María Juana competirán en San Jorge

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Yanina Eggel, profesora del taller de gimnasia artística de la Comuna de María Juana, quien compartió detalles sobre la próxima competencia que se desarrollará en la ciudad de San Jorge.

En este importante encuentro participarán alumnas del taller local, quienes representarán a la comunidad mostrando todo lo aprendido y sumando una valiosa experiencia en el ámbito deportivo. La competencia reunirá a gimnastas de distintas localidades, generando un espacio de integración, aprendizaje y crecimiento para todas las participantes.