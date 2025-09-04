Alumnas de gimnasia artística de María Juana competirán en San Jorge

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Yanina Eggel, profesora del taller de gimnasia artística de la Comuna de María Juana, quien compartió detalles sobre la próxima competencia que se desarrollará en la ciudad de San Jorge.

En este importante encuentro participarán alumnas del taller local, quienes representarán a la comunidad mostrando todo lo aprendido y sumando una valiosa experiencia en el ámbito deportivo. La competencia reunirá a gimnastas de distintas localidades, generando un espacio de integración, aprendizaje y crecimiento para todas las participantes.

Te puede interesar

  • DE VISITA EN MARÍA JUANA

    https://youtu.be/CSGDnSbc6e4 Alvaro Trocca vive en Buenos Aires y pasó por la mañana de la radio para compartir su música y composiciones

  • CARNAVALES EN MARIA JUANA

    El martes 21 de enero se reunieron las comisiones directivas del Club Atlético María Juana y del Club Atlético Talleres junto al Área de Cultura…

  • TEATRO EN MARÍA JUANA

    Raúl Suppo pasó por los micrófonos de la radio para dialogar con Mónica Barceló en Comunicándonos sobre la obra de teatro que está dirigiendo para…

  • ESTADÍSTICAS DE COVID19 EN MARÍA JUANA

    Luciano Criado realiza diariamente un cuadro comparativo de como se encuentran los casos activos y positivos de COVID 19 en María Juana.Escuchalo en la mañana…

  • PRESENCIA DE RELIGIOSAS EN MARÍA JUANA

    Visitaron la Escuela Santa María de los Ángeles cuatro religiosas provenientes de Italia: Madre Loredana, hermana Alem, Mónica y Gladys. Mónica Barceló las entrevistó y…