Alumnos de la EESOPI 8143 impulsan una campaña solidaria para la Casa Maternal del Hospital de Niños

En la mañana de la radio, dialogamos con Érica Rassetto, docente de la EESOPI N° 8143, quien contó detalles de la importante tarea solidaria que llevarán adelante los alumnos de la institución.

La propuesta consiste en recaudar alimentos que serán destinados a la Casa Maternal del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe, un espacio que brinda contención a madres y familias que acompañan a los pequeños pacientes durante su tratamiento médico.

Esta iniciativa refleja el compromiso social de los jóvenes y la labor educativa que, más allá de lo académico, promueve valores de empatía, solidaridad y servicio a la comunidad.