En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Leticia Lemos, vicedirectora de la Escuela N° 398 Domingo F. Sarmiento de María Juana, quien nos contó sobre la presentación de “Ciudadela Mágica”, un espacio que fue tomando forma a partir del trabajo compartido, la creatividad, la imaginación y el compromiso de toda la comunidad educativa.

La propuesta nació de la imaginación de los chicos, quienes comenzaron creando sus propias historias y dando vida a personajes fantásticos. A través de distintas actividades, los alumnos escribieron relatos, inventaron duendes y, con la colaboración de un artesano que los acompañó en el proceso, pudieron construir sus propios personajes.

El área de Plástica también tuvo un papel importante, ya que permitió que los estudiantes desarrollaran sus habilidades artísticas y materializaran las criaturas que habían imaginado.

Pero “Ciudadela Mágica” no quedó solamente dentro del aula. Los chicos llevaron sus historias al Hogar de Ancianos de María Juana, donde compartieron sus creaciones y generaron un espacio de encuentro entre distintas generaciones, llevando la fantasía y la imaginación a los adultos mayores.

Otra de las experiencias tuvo lugar en el Espacio al Aire Libre de Estación María Juana, donde realizaron un recorrido para descubrir historias y duendes escondidos en la naturaleza. Allí también trabajaron sobre la importancia de respetar el ambiente, reconocer el entorno natural y aprender a convivir en armonía con él.

Como parte de este proyecto, los alumnos también crearon su propio rincón mágico dentro de la escuela, debajo de un árbol, un lugar especialmente pensado para reunirse, compartir relatos y dejar volar la imaginación.

De esta manera, “Ciudadela Mágica” se convirtió en mucho más que una actividad escolar. Es una experiencia que combina literatura, arte, naturaleza y vínculos comunitarios, demostrando cómo las ideas de los chicos pueden transformarse en proyectos colectivos capaces de generar aprendizajes y momentos significativos.