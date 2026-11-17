La mañana de Comunicándonos tuvo una visita especial: Juan Ignacio “Juanchi” Francone y Marcelo Roldán, el binomio de María Juana que se quedó con el Premio Coronación y se consagró campeón de la temporada 2026 en la categoría C Modernos del campeonato de automovilismo de regularidad.

Los protagonistas llegaron al estudio de Radio María Juana para compartir sus experiencias, repasar lo que dejó la última competencia y contar las sensaciones de haber cerrado el año deportivo de la mejor manera, representando a la localidad en una disciplina que combina pasión por los automóviles, precisión, concentración y trabajo en equipo.

El pasado domingo 15 de noviembre se disputó en San Jerónimo Norte la última fecha del calendario 2026, correspondiente al Premio Coronación. Allí, Francone-Roldán alcanzaron el primer puesto de la categoría C Modernos, compitiendo a bordo de un Renault 12 modelo 1994.

El binomio de María Juana logró imponerse en la clasificación de la competencia, superando a Listello-Viglione, de San Francisco, quienes finalizaron segundos con un Renault Fuego GTA, y a Labbe-Labbe, de Santa Fe, que ocuparon el tercer lugar con un Renault 18 GTX modelo 1990.

Pero la victoria en la última fecha tuvo un premio todavía mayor: permitió cerrar el campeonato anual en lo más alto de la categoría y quedarse con el título de campeones 2026.

Una temporada de grandes resultados

La consagración en San Jerónimo Norte fue el broche de oro para una temporada que ya había tenido otros momentos destacados. En octubre, Francone-Roldán también habían conseguido una importante victoria en la décima edición de las 300 Millas de Santa Fe, donde se adjudicaron el primer puesto de la categoría C Modernos y la Copa Challenger, en aquella oportunidad con su Renault 12 modelo 1984. María Juana, Santa Fe, Argentina+1

El campeonato de regularidad reúne a binomios que deben demostrar precisión y coordinación durante los recorridos. A diferencia de las competencias tradicionales de velocidad, en esta disciplina el objetivo es cumplir con los tiempos y promedios establecidos por la organización, lo que exige una tarea conjunta entre quien conduce y quien navega.

María Juana también tuvo otros representantes destacados en el Premio Coronación. En la categoría B Contemporáneos, Perassi-Fornero finalizaron terceros con un BMW 316 modelo 1981, mientras que Gazzara-Redolfi ocuparon el quinto puesto con un Mercedes 230 modelo 1978.

En la categoría D Especial, Rosa-Taricco consiguieron el tercer lugar con un Chevrolet RS modelo 1970.

Con esta última fecha quedaron definidos también los campeones anuales de las distintas categorías: Francone-Roldán en Modernos, Clausen-Clausen en Contemporáneos, Imhoff-Jullier en Vintage y Ghirardotti-Motto en Especiales. María Juana, Santa Fe, Argentina

La visita de Juanchi Francone y Marcelo Roldán a los estudios de Radio María Juana permitió conocer de cerca el esfuerzo que hay detrás de este logro, la pasión por los autos y la satisfacción de haber conseguido un campeonato que vuelve a poner a María Juana entre los protagonistas del automovilismo regional.

Una consagración para celebrar y una temporada que seguramente quedará entre los grandes recuerdos deportivos del binomio.