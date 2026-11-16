En la mañana de Comunicándonos, previo a la conferencia «Sedentarismo y falta de actividad física en adolescentes», dialogamos con César Maldonado, director de la Escuela N° 2040 Santa María de los Ángeles, y con las alumnas de quinto año María Paz Galleto, Ema Grazioto y Celina Suárez, quienes compartieron el trabajo de investigación que vienen desarrollando sobre esta problemática.

El proyecto se lleva adelante a través del espacio curricular «Seminario de Investigación de Problemas Contemporáneos», donde los estudiantes abordaron el sedentarismo y la falta de actividad física durante la adolescencia, buscando conocer más sobre sus causas, consecuencias y el impacto que tiene en la vida cotidiana de los jóvenes.

A partir de esta investigación escolar surgió la posibilidad de generar un espacio de divulgación y concientización para toda la comunidad, que tendrá como protagonista al psicólogo y exintegrante de Los Pumas, Matías Dalla Fontana.

La conferencia se realizará en la Sociedad Italiana de María Juana y propone poner en debate la importancia del movimiento, el deporte y la actividad física durante una etapa fundamental del desarrollo.

Durante la entrevista, el director y las estudiantes pudieron contar cómo nació la iniciativa, cuáles fueron los aspectos que despertaron su interés y de qué manera el trabajo realizado en el aula permitió trascender el ámbito escolar para convertirse en una propuesta abierta a la comunidad.

La experiencia pone en valor el papel de la escuela como espacio de investigación, reflexión y participación, donde las inquietudes de los estudiantes pueden transformarse en acciones concretas para abordar problemáticas actuales y generar conciencia en la sociedad.