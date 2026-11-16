En la mañana de Comunicándonos dialogamos con la presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, sobre diferentes temas de actualidad de la localidad, entre ellos la apertura de ofertas para una importante obra de infraestructura energética, la participación del Ballet Raíces de Mi Tierra en Cosquín y el reciente hecho de inseguridad ocurrido durante el domingo.

Uno de los principales temas abordados fue la Licitación Pública N.º 7060002922, destinada a la obra «Remodelación MT en el Distrito de María Juana», que llevan adelante conjuntamente la Comuna local y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

El acto de apertura de las ofertas económicas se realizará este martes 17 de noviembre, a las 11 horas, en la Casa del Bicentenario. Se trata de una instancia importante dentro del proceso administrativo para avanzar con una intervención sobre la infraestructura de media tensión del distrito.

La convocatoria representa un nuevo paso en las gestiones vinculadas al mejoramiento de los servicios y la infraestructura energética de María Juana.