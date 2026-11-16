En la mañana de Comunicándonos, charlamos con Jerónimo Hernández, profesor del Ballet «Raíces de Mi Tierra», y Romina Rodríguez Kern, integrante de la agrupación y representante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quienes compartieron las sensaciones y el balance de la participación del ballet en Cosquín durante el pasado fin de semana.

La presentación en la ciudad cordobesa tuvo un significado muy especial para la agrupación mariajuanense: fue la primera vez que el ballet llegó a Cosquín y tuvo la oportunidad de presentarse en el escenario mayor Atahualpa Yupanqui, ubicado en la emblemática Plaza Próspero Molina, considerada la meca del folklore nacional.

La experiencia estuvo atravesada por una mezcla de emoción, adrenalina y orgullo. Para los bailarines, subir a uno de los escenarios más importantes del país representó un desafío enorme y una oportunidad única para mostrar el trabajo que vienen realizando.

En ese camino, Jerónimo y Valeria, quienes ya conocen la experiencia de bailar en ese escenario, tuvieron un papel fundamental al transmitir sus conocimientos y acompañar al grupo, ayudando a que cada integrante pudiera disfrutar de la presentación y de todo lo que significó vivir Cosquín desde adentro.

El Ballet «Raíces de Mi Tierra» participó del Segundo Encuentro Nacional «Aquí Cosquín Danza 2026», desarrollado del 13 al 15 de noviembre. Durante las tres jornadas presentó diferentes propuestas coreográficas: el viernes interpretó «Herida de amor», con el acompañamiento musical en vivo de Tuly Gallardo; el sábado presentó «Raigal» y un fragmento de la obra preparada por los 30 años de trayectoria del ballet; mientras que el domingo llevó a escena «Cuando se acaben las vías», junto al Ballet de Danzas Folklóricas del Liceo Municipal «Olindo Strada», de Sastre.

La delegación también contó con el acompañamiento de la presidente comunal, Zulma Maciel, quien fue recibida por el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, y recibió el histórico Poncho Coscoíno como presente representativo de la identidad folklórica argentina.

Más allá de las presentaciones, la participación dejó una experiencia que seguramente quedará en el recuerdo de cada bailarín. Por primera vez, Raíces de Mi Tierra pudo llevar su danza al escenario mayor de Cosquín, compartir con agrupaciones de diferentes puntos del país y representar a María Juana en un lugar emblemático de la cultura popular argentina.