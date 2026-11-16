El pasado sábado se disputó la 11ª fecha del Torneo Clausura de las categorías formativas de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS). En el estadio Edgar «Nenito» Rivolta, el Club Atlético María Juana recibió a Brown de San Vicente en una jornada que tuvo cuatro encuentros.

Los equipos auriazules tuvieron una buena actuación como locales y consiguieron tres victorias en las distintas categorías.

En Mini U11, Atlético María Juana se impuso por 62 a 30. En Infantiles U13, la visita se quedó con el triunfo por 69 a 64, en uno de los partidos más parejos de la jornada.

Por su parte, en Cadetes U15, el conjunto local logró una importante victoria por 93 a 70, mientras que en Juveniles U17 volvió a festejar Atlético María Juana, que ganó por 74 a 45.

De esta manera, las formativas del Chupa cerraron la jornada con tres triunfos y una derrota frente a Brown de San Vicente, continuando con su participación en el certamen organizado por la ACBOS.