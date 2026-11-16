Durante el pasado fin de semana se disputó en Chacras Pádel el Master de 8ª categoría masculina de la Liga Penta Padel Tour, un torneo reservado para las 16 parejas mejor clasificadas de la categoría.

La competencia reunió a destacados jugadores del circuito y definió a los campeones de esta instancia especial de la temporada.

El título quedó en manos de Francisco Sampallo y Tomás Taborda, representantes de San Jorge, quienes se consagraron campeones tras una destacada actuación.

Por su parte, David Zupichatti y Manuel Perrone, de Las Petacas, alcanzaron la final y se quedaron con el subcampeonato.

De esta manera, Chacras Pádel fue escenario de una nueva definición de la Liga Penta Padel Tour, que continúa desarrollando sus competencias y convocando a los mejores clasificados de cada categoría.