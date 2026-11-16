Este domingo 15 de noviembre se disputó en San Jerónimo Norte la última fecha del calendario 2026, correspondiente al Premio Coronación, que marcó el cierre de la temporada para las distintas categorías del campeonato de regularidad.

La competencia tuvo una destacada participación de binomios de María Juana, que consiguieron importantes resultados en las categorías disputadas. Además, la jornada dejó una gran noticia para el automovilismo local: el binomio integrado por Francone-Roldán se consagró campeón 2026 de la categoría Modernos.

Resultados de los representantes de María Juana

En la categoría B Contemporáneos, Perassi-Fornero alcanzaron el tercer puesto con su BMW 316 modelo 1981, mientras que Gazzara-Redolfi finalizaron quintos con un Mercedes 230 modelo 1978.

El ganador fue el binomio Fladung-Zehnder, de Humboldt, con un BMW 323i 1981. El segundo lugar quedó para Borardo-Senn, de El Trébol, con un Taunus L 1978.

En la categoría C Modernos, Francone-Roldán, representantes de María Juana, se quedaron con la victoria a bordo de un Renault 12 modelo 1994. El segundo puesto fue para Listello-Viglione, de San Francisco, con un Renault Fuego GTA, y el tercero para Labbe-Labbe, de Santa Fe, con un Renault 18 GTX 1990.

El cuarto lugar correspondió a Eggel-Arnold, de San Jerónimo, con un Renault Fuego Max, mientras que Devallis-Micca, de San Francisco, finalizaron quintos con un Mercedes C240 V6.

Por su parte, en la categoría D Especial, Rosa-Taricco lograron el tercer puesto con su Chevrolet RS modelo 1970, llevando nuevamente a María Juana al podio. La competencia fue ganada por Heymo-Heymo, de Progreso, con un IKA Jeep 1958, mientras que el segundo lugar quedó para Ghirardotti-Motto, de Estación Clucellas, con una Ford F100 1965.

Los campeones de la temporada 2026

Con la disputa del Premio Coronación también quedaron definidos los campeonatos anuales de las distintas categorías:

Modernos: Francone-Roldán (María Juana).

Francone-Roldán (María Juana). Contemporáneos: Clausen-Clausen.

Clausen-Clausen. Vintage: Imhoff-Jullier.

Imhoff-Jullier. Especiales: Ghirardotti-Motto.

De esta manera, Francone-Roldán cerraron una temporada sobresaliente, quedándose con el campeonato 2026 de Modernos y sumando un nuevo logro para María Juana en el automovilismo de regularidad.