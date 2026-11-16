En la mañana de Comunicándonos recibimos la visita de Jesús Domínguez, músico de María Juana, quien compartió la alegría y las sensaciones que dejó la consagración de «Son Dos» en el certamen Pre Cosquín, realizado en la ciudad de Gálvez.

El pasado viernes 6 de noviembre, Jesús Domínguez y su propuesta musical «Son Dos» participaron de la instancia selectiva correspondiente a la subsede Gálvez, donde lograron quedarse con el primer puesto y obtener un importante reconocimiento dentro de uno de los certámenes más tradicionales del folklore argentino.

La presentación contó con el acompañamiento del destacado músico Emanuel Calcaterra, quien formó parte de esta experiencia artística que tuvo un resultado muy especial para los representantes de nuestra región.

El Pre Cosquín es un espacio que, desde hace décadas, busca descubrir y promover nuevos talentos de la música y la danza folklórica, brindándoles a artistas de distintos puntos del país la posibilidad de proyectarse hacia el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La subsede Gálvez, que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, se ha consolidado como una referencia dentro del circuito de selecciones del certamen y convoca cada año a numerosos artistas de la región.

Durante la charla en la radio, Jesús compartió detalles de la presentación, las emociones vividas arriba del escenario y la satisfacción de obtener este reconocimiento, fruto del trabajo y la dedicación a la música.

A través de sus redes sociales, el músico también expresó su agradecimiento a las familias por el acompañamiento, el apoyo incondicional y el esfuerzo que realizan para sostener el camino artístico.

El triunfo de «Son Dos» representa un nuevo motivo de orgullo para María Juana y un impulso para continuar creciendo, llevando la música y la identidad folklórica de nuestra localidad a diferentes escenarios.