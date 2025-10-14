Alumnos de la Escuela Santa María de los Ángeles participaron del Encuentro Coral en el Centro de Jubilados

El pasado domingo, los alumnos de quinto grado de la Escuela Santa María de los Ángeles formaron parte del Encuentro Coral organizado por el Centro de Jubilados de María Juana, compartiendo una jornada llena de música, alegría y emociones.

Fue una experiencia única, donde grandes y chicos se unieron una vez más para disfrutar de un momento muy especial, demostrando que el canto es un puente que une generaciones y corazones.

Desde la institución, expresaron su agradecimiento al Coro Resistiré, que hizo posible este hermoso encuentro y permitió a los niños vivir una vivencia artística y comunitaria que quedará grabada en su recuerdo.