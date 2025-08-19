Alumnos de la Escuela Santa María de los Ángeles trabajaron sobre la problemática del grooming

Los alumnos de séptimo grado de la Escuela Santa María de los Ángeles iniciaron una propuesta educativa centrada en una problemática actual vinculada al uso de las redes sociales. Si bien estas plataformas son un agente socializador que permite acceso inmediato a la información y contacto permanente con los demás, también pueden resultar peligrosas si no se utilizan con responsabilidad.

En este marco, la institución recibió la visita del Equipo de Niñez, Adolescencia y Familia de la Comuna de María Juana, que brindó una charla sobre grooming. Durante el encuentro, los estudiantes aprendieron qué es este tipo de acoso, cuáles son sus características, entre quiénes se pone en práctica, cómo detectarlo y de qué manera actuar en caso de verse afectados.

La actividad resultó altamente enriquecedora, aportando herramientas de prevención y concientización para un uso más seguro de las redes sociales. Desde la escuela expresaron su agradecimiento por la jornada y por la transmisión de conocimientos fundamentales para el cuidado de niños y adolescentes.