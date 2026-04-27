Abrieron las inscripciones para las Becas Comunales 2026

La Comuna de María Juana informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de Becas Comunales 2026, una iniciativa destinada a acompañar a estudiantes en su formación académica y facilitar el acceso a estudios superiores.

Los interesados deberán acercarse al Área de Cultura, ubicada en Mitre 580, donde podrán realizar el trámite y presentar la documentación requerida. Desde la organización recordaron que la fecha límite para inscribirse será el 30 de mayo, por lo que se recomienda iniciar el proceso con anticipación.

Entre los requisitos solicitados se encuentran fotocopias del DNI del alumno y de su grupo familiar (madre, padre o tutor), certificado de alumno regular, libreta universitaria, constancia de inscripción a la carrera y comprobante de ingresos familiares. Estos documentos permiten evaluar cada situación y garantizar una asignación equitativa de las becas.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (3406) 427835 o 472834. Desde la Comuna destacaron la importancia de este programa, que año a año brinda apoyo a jóvenes de la localidad para que puedan continuar sus estudios y proyectar su futuro profesional.