El hongo que puede “comerse” el plástico y la oportunidad que el mundo aún no aprovecha

El descubrimiento de un hongo capaz de degradar plástico en plena selva amazónica abrió hace más de una década una puerta esperanzadora frente a uno de los mayores problemas ambientales del planeta. Se trata de Pestalotiopsis microspora, identificado en 2011 por estudiantes de la Universidad de Yale en la Amazonía ecuatoriana. Su particularidad es única: puede alimentarse de plástico incluso en condiciones de bajo oxígeno, como las de los vertederos. Sin embargo, pese a su potencial revolucionario, su desarrollo a gran escala sigue siendo limitado por factores económicos, políticos y ambientales.

A partir de este hallazgo, surgieron iniciativas innovadoras como el “Fungi Mutarium”, desarrollado por la diseñadora Katharina Unger junto a científicos de la Universidad de Utrecht. Este sistema permite que el hongo crezca sobre plástico tratado y lo transforme en biomasa en pocos meses, abriendo la posibilidad de reciclar residuos de manera descentralizada. Aunque la idea incluso plantea escenarios domésticos de reciclaje, la falta de inversión y escalado industrial mantiene estas soluciones en etapas experimentales.

El contexto donde habita este hongo también explica parte del problema. Gran parte de su presencia se da en zonas como el Parque Nacional Yasuní, uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, pero también una región con importantes reservas petroleras. Esta dualidad ha generado tensiones históricas: preservar la biodiversidad o explotar recursos fósiles. Iniciativas como la impulsada en 2007 por Rafael Correa para evitar la extracción de petróleo fracasaron por falta de apoyo internacional, reactivando proyectos extractivos que amenazan estos entornos únicos.

A esto se suma un legado ambiental complejo. La actividad de empresas como Texaco —luego adquirida por Chevron— dejó una huella profunda en la Amazonía ecuatoriana, con contaminación masiva de suelos y aguas. En este escenario, el hongo podría ser parte de la solución, no solo para el plástico sino también como herramienta de biorremediación. Pero sin políticas claras, financiamiento sostenido y participación de las comunidades locales, su potencial corre riesgo de quedar relegado al ámbito científico.

El desafío es tan claro como urgente: proteger el ecosistema que alberga este recurso natural y, al mismo tiempo, impulsar su desarrollo de forma ética y sostenible. El Pestalotiopsis microspora podría convertirse en un aliado clave contra la contaminación global, pero aprovecharlo requiere algo más que ciencia: voluntad política, cooperación internacional y una mirada que priorice el futuro ambiental por sobre los intereses inmediatos.



Fuente: cerebrodigital.net

Referencia: Applied and Environmental Microbiology/Biodegradation of Polyester Polyurethane by Endophytic Fungi. Link