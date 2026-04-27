Gran inicio del Turismo del Centro Santafesino en María Juana con 92 pilotos en pista

El pasado domingo 26 de abril se puso en marcha la temporada 2026 del Turismo del Centro Santafesino con la disputa de la primera fecha en el Autódromo Atilio Serre, en una jornada que reunió a 92 pilotos y ofreció un espectáculo de gran nivel ante un buen marco de público.

El fin de semana comenzó con pruebas libres el sábado, pero un chaparrón de 8 mm durante la noche puso en duda la actividad del domingo. Sin embargo, gracias al intenso trabajo de la Peña Automovilística María Juana, el circuito pudo ser acondicionado y al mediodía se desarrollaron las clasificaciones y una de las finales, permitiendo que la fecha se lleve adelante con normalidad.

Las distintas categorías brindaron competencias atractivas, marcando el inicio de un campeonato que promete ser altamente competitivo. Los principales resultados fueron:

Karting Livianos

1 Juan Pablo Viñolo

2 Nicanor Vittori

3 Nicolás Gutierrez

4 Agustín Aiassa

5 Máximo Viñolo

6 Juan Pablo Garino

7 Matías Scaglione

8 Fran Rossa

9 Rodrigo Bravo

10 Lucas Gaido

Karting Pesados

1 Nahuel Caffaro

2 Juan Pablo Viñolo

3 Juan Gutierrez

4 Enzo Depetris

5 Andrés Strada

6 Miguel Comelli

7 Germán Bitschin

8 Jonatan Enría

9 Adrián Bersano

10 Yanina Alanda

TC 47 (invitados)

1° Sergio Fornero

2° Alberto Fornero

Fórmula Renault

1° Gastón Dalmazzo

2° Gastón Sánchez

3° Iván Cief

4° Franco Rossi

5° Lucas Fornero

6° Martín Fornero

7° Darío Mazzola

Buggy

1° Alejandro Farina

2° Alberto Masera

3° Cristian Sánchez

4° Gastón Dalmazzo

5° Matías Ferreyra

6° Gustavo Losano

7° Gabriel Lerin

8° Diego Ojeda

9° Jorge Sánchez

10° Sergio Lamberti

Pre Escuela

1° Izan Campos

2° Benicio Montes de Oca

3° Nicanor Scaglione

4° Felipe Camusso

5° Libertad Depetris

6° Agustín Gutiérrez

Karting Escuela

1° Francisco Gaido

2° Bautista Tortone

3° Agustino Cena

4° Benicio Ciardola

5° Lautaro Bravo

6° Ian Pelandino

7° Juan Martín Viñolo

8° Faustino Navales

9° Diego Ojeda

10° Mirko Mayer

11° Ayrton Giordanino

Karting Junior

1° Thiago Signorile

2° Nahuel Martínez

3° Matías Gutiérrez

4° Tomás Farina

5° Francisco Méndez

6° Carlos Ruiz

7° Agustino Cena

8° Agustín Gavosto

Además, se disputó la Copa de Verano, consagrando a los siguientes campeones: Agustino Cena (Escuela), Izan Campos (Pre Escuela), Francisco Méndez (Junior), Juan Pablo Viñolo (Livianos y Pesados), Iván Cief (Fórmula Renault) y Alberto Masera (Buggy).

De esta manera, el Turismo del Centro Santafesino tuvo un arranque más que positivo en María Juana, dejando grandes expectativas para lo que viene. La próxima fecha se disputará nuevamente en el mismo escenario durante el mes de mayo.