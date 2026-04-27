Cine Club Sociedad Italiana presenta “Parque Lezama” en una función especial

El Cine Club de la Sociedad Italiana vuelve a encender la pantalla grande con una propuesta imperdible para los amantes del séptimo arte. Bajo el lema “El cine… en el cine”, este viernes 1° de mayo a las 21:30 se proyectará la película Parque Lezama, en lo que será además un emotivo “abrazo de despedida a un grande”.

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco, la película es una adaptación de la reconocida obra teatral basada en “I’m Not Rappaport” del dramaturgo Herb Gardner. La historia narra la entrañable e improbable amistad entre dos hombres con visiones opuestas de la vida, quienes comparten charlas cargadas de humor, ternura y reflexión en un banco de plaza, mientras enfrentan conflictos personales y sociales.

Con una duración de 115 minutos, el film combina drama y comedia, y está calificado para mayores de 13 años. La crítica ha destacado especialmente la fuerza de los diálogos y la sensibilidad narrativa de Campanella, logrando una conexión profunda con el público.

Las entradas tendrán un valor de $4000 para el público en general y $3000 para socios. Desde la organización invitan a la comunidad a disfrutar de esta propuesta que reivindica la experiencia de ver cine en pantalla grande, en un espacio que sigue apostando a la cultura local.