Gran convocatoria y nivel en Chacras Pádel: se disputó la Etapa 2 del Penta Pádel Tour

Durante el fin de semana se llevó a cabo en Chacras Pádel la Etapa 2 de la Liga Penta Pádel Tour, en la categoría 6ª Caballeros, con una destacada participación de 25 parejas de toda la región. El certamen volvió a mostrar el crecimiento sostenido del pádel en la zona, con partidos de gran nivel y una excelente organización.

En cuanto a los resultados, la dupla conformada por Pedro Mosso (María Juana) y Francisco Galizia (San Francisco) se consagró campeona tras un sólido desempeño a lo largo del torneo. Por su parte, el segundo lugar quedó en manos de Matías Moyano y Estanislao Demonte, ambos de San Jorge, quienes también protagonizaron una muy buena campaña. De esta manera, se cerró una nueva etapa del circuito, que continúa consolidándose como una de las competencias más convocantes del pádel regional.