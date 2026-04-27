Google renueva los íconos de sus aplicaciones: así será el nuevo diseño inspirado en Gemini

Google vuelve a apostar por un rediseño visual en su ecosistema digital y anunció cambios en los íconos de varias de sus aplicaciones más utilizadas. Plataformas como Gmail, Google Drive, Google Meet y otras herramientas de Workspace comenzarán a mostrar una nueva estética basada en los degradados característicos de Gemini.

El cambio, que ya empezó a implementarse en algunas apps como Maps y Fotos, busca modernizar la identidad visual de la compañía y, al mismo tiempo, resolver uno de los problemas más señalados por los usuarios en versiones anteriores: la similitud entre íconos. Con este rediseño, Google apuesta por una mayor diferenciación en colores, formas y contrastes, facilitando una identificación más rápida de cada aplicación.

Si bien la modificación puede parecer sutil a simple vista, el impacto es significativo en herramientas clave como Gmail, Meet, Chat y Calendario, donde la confusión era más frecuente. Ahora, cada app presenta un estilo más definido, alineado con la estética de Gemini, que introduce transiciones de color más dinámicas y modernas.

Por el momento, la actualización no tiene una fecha de despliegue global confirmada, pero se espera que llegue de manera progresiva tanto a dispositivos móviles como a versiones web. De esta manera, Google continúa evolucionando su diseño para adaptarse a nuevas tendencias, mejorar la experiencia de usuario y reforzar la identidad de su ecosistema digital.