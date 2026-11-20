Alumnos de tercer grado de la Escuela N.º 398 Domingo Faustino Sarmiento de María Juana visitaron los estudios de Radio María Juana junto a sus maestras de Lengua para compartir una experiencia educativa que combinó lectura, imaginación, creatividad y conciencia ambiental.

Durante la charla, los chicos contaron sobre el camino recorrido a través del proyecto “Guardianes del Monte”, una propuesta que los llevó a aprender, explorar, imaginar y crear, acercándose a la importancia del cuidado de la naturaleza.

Como resultado de ese trabajo nació “Guardianes Invisibles”, un libro que reúne historias, ideas y producciones elaboradas por los propios alumnos. La publicación refleja parte de las experiencias vividas durante el proyecto, los conocimientos adquiridos y la creatividad que los niños pusieron en juego a lo largo del recorrido.

La iniciativa permitió trabajar desde la lectura y la escritura, pero también despertar curiosidad por el ambiente, conocer más sobre la naturaleza y desarrollar nuevas formas de expresar aquello que fueron descubriendo.

Además, en el marco de este proyecto, la escuela inauguró la “Ciudadela Mágica”, un espacio pensado para que los niños puedan soñar, jugar, descubrir y dejar volar su imaginación. Se trata de un lugar que invita a explorar, crear historias y disfrutar del aprendizaje desde el juego y la fantasía.

La visita a la radio permitió que los alumnos compartieran con la comunidad parte de lo vivido, mostrando cómo las propuestas escolares pueden transformarse en experiencias significativas que integran aprendizajes, creatividad, trabajo colectivo y compromiso con el entorno.

Si querés, también puedo hacerte una versión con un título más atractivo y un enfoque más cálido, destacando especialmente la visita de los chicos a la radio.