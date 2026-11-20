La Comuna de María Juana informó que, mediante la Ordenanza N.º 1956/2026, se abrió un Concurso de Precios y/u Ofertas para el alquiler del local comercial destinado a Bar y Comedor de la Estación Terminal de Ómnibus “Brigadier General Estanislao López”.

El presupuesto oficial mínimo establecido es de $350.000 mensuales, correspondiente al primer semestre del contrato, con un mecanismo de actualización previsto cada seis meses.

Los interesados en participar podrán retirar el pliego y presentar sus propuestas en la Mesa de Entrada de la Comuna de María Juana, ubicada en Mitre 580.

El plazo para la presentación de ofertas se extenderá hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, a las 12 horas.

A través de esta convocatoria, la administración comunal invita a quienes estén interesados en hacerse cargo de la explotación comercial del espacio a presentar sus propuestas dentro del plazo establecido y de acuerdo con las condiciones fijadas en la ordenanza correspondiente.