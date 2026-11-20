En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, conversamos con Sofía Lora y Alejandrina Varayoud, directoras de los niveles Primario y Jardín de Infantes del Complejo Educativo Santa María de los Ángeles, quienes invitaron a la comunidad a participar de una nueva edición de “El Arte de Soñar”.

La propuesta se realizará este viernes, a partir de las 19 horas, en la Sociedad Italiana de María Juana, y será un espacio de encuentro en el que los alumnos compartirán junto a sus familias distintas expresiones y experiencias vinculadas al trabajo realizado durante el año escolar.

“El Arte de Soñar” es una iniciativa que busca poner en escena los aprendizajes, la creatividad y las distintas formas de expresión de los chicos, a través de una velada en la que la comunidad educativa se reúne para acompañar y disfrutar de lo que los estudiantes han desarrollado a lo largo del ciclo lectivo.

Durante la charla, Lora y Varayoud destacaron el valor de esta actividad como una instancia que trasciende lo pedagógico, ya que permite a los niños mostrar sus producciones, compartir sus experiencias y fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias.

La jornada propone celebrar el recorrido de todo un año de aprendizaje, con los alumnos como protagonistas y el acompañamiento de sus seres queridos, en una actividad que combina educación, arte y participación comunitaria.

La invitación está abierta a las familias y a la comunidad para acompañar una nueva edición de “El Arte de Soñar”, este viernes desde las 19 horas en la Sociedad Italiana de María Juana.