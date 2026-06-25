Alumnos del Jardín de 5 años de la Escuela Santa María de los Ángeles visitaron Radio María Juana

Una mañana diferente se vivió en los estudios de Radio María Juana con la visita de los alumnos de la sala de 5 años de la Escuela N.º 1474 “Santa María de los Ángeles”, quienes participaron del programa Show Deportivo y compartieron un momento lleno de entusiasmo, aprendizaje y pasión por el fútbol.

Durante la visita, los pequeños tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento de la radio, recorrer las instalaciones y experimentar por algunos minutos el trabajo frente a los micrófonos. Con gran entusiasmo, relataron goles imaginarios, alentaron a la Selección Argentina con canciones y cánticos mundialistas y demostraron todo lo que vienen aprendiendo a través de las actividades desarrolladas en el jardín.

Las docentes que acompañaron al grupo explicaron que el Mundial de Fútbol se ha convertido en una herramienta pedagógica para abordar diferentes contenidos dentro del aula. A través de esta temática, los niños trabajan aspectos relacionados con la geografía, las banderas, los países participantes, los valores del deporte, la convivencia y el trabajo en equipo, combinando el aprendizaje con actividades lúdicas y recreativas.

Además, destacaron que la propuesta permite aprovechar el interés que despierta la competencia deportiva para generar experiencias significativas y motivadoras, favoreciendo la participación activa de los alumnos en cada actividad.

La visita dejó momentos de alegría y espontaneidad que fueron compartidos con la audiencia de la radio. Entre relatos, canciones y ocurrencias propias de la infancia, los niños disfrutaron de una experiencia diferente, mientras continuaron aprendiendo y viviendo el Mundial desde una mirada educativa.

De esta manera, la Escuela Santa María de los Ángeles sigue impulsando propuestas que permiten a los más pequeños aprender disfrutando, transformando acontecimientos de actualidad en valiosas oportunidades de enseñanza y crecimiento.