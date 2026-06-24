Identificaron a un presunto coautor del femicidio de Florencia Gómez ocurrido en San Jorge

La investigación por el femicidio de Florencia Gómez, ocurrido en la ciudad de San Jorge en octubre de 2020, registró un avance significativo en las últimas horas. El fiscal Omar De Pedro confirmó que fue identificado un hombre como presunto coautor del crimen, quien actualmente se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Las Flores cumpliendo una condena por otra causa judicial.

Según trascendió, el sospechoso está próximo a finalizar la pena que cumple actualmente, por lo que la Fiscalía trabaja en distintas medidas procesales para que continúe privado de su libertad en el marco de la investigación por el asesinato de Gómez.

A pesar de este avance, la causa continúa abierta. Los investigadores sostienen que en el hecho habría participado al menos una persona más, cuya identidad todavía no pudo ser determinada. Por este motivo, continúan desarrollándose distintas medidas investigativas orientadas a establecer todas las responsabilidades vinculadas al caso.

Un crimen que conmocionó a la región

Florencia Gómez fue asesinada el 12 de octubre de 2020 en San Jorge, en un hecho que generó una profunda conmoción en toda la provincia de Santa Fe y dio lugar a múltiples movilizaciones reclamando justicia y el esclarecimiento del crimen.

Durante los años posteriores, la investigación avanzó a partir de diversas pericias y líneas de trabajo, aunque sin lograr hasta el momento la identificación completa de los responsables.

En febrero de este año, las autoridades renovaron el pedido de colaboración a la comunidad para aportar información que pueda resultar útil para la causa. Además, continúa vigente una recompensa de 20 millones de pesos destinada a quienes brinden datos que permitan identificar a los autores del femicidio.

La investigación sigue en marcha

La identificación de este presunto coautor representa uno de los avances más importantes registrados en la causa desde el inicio de la investigación. No obstante, desde el Ministerio Público de la Acusación remarcan que el proceso aún no está concluido y que resta determinar la participación de otras personas que podrían haber intervenido en el crimen.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y desarrollando nuevas medidas para avanzar en el esclarecimiento total de uno de los casos que más impacto generó en la provincia durante los últimos años.

Fuente: AIRE de Santa Fe.