Un Espacio para Todos incorporó nuevo equipamiento para fortalecer el trabajo de su panadería

La Asociación Civil Un Espacio para Todos continúa sumando herramientas para potenciar sus actividades productivas. En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Ivana Torotosa, quien brindó detalles sobre la reciente incorporación de nuevo equipamiento destinado a la Panadería UEPT.

Gracias al acompañamiento permanente de la comunidad, la institución logró adquirir un nuevo termotanque y un freezer, elementos que permitirán optimizar las tareas diarias que se desarrollan en el espacio productivo y mejorar las condiciones de trabajo de quienes forman parte del proyecto.

Durante la entrevista, Torotosa destacó que esta incorporación es posible gracias a la confianza, colaboración y apoyo constante de vecinos, empresas, comercios e instituciones que acompañan las diferentes iniciativas impulsadas por la entidad.

Los nuevos equipos contribuirán a fortalecer la capacidad operativa de la panadería, un espacio que no solo produce alimentos, sino que también genera oportunidades de aprendizaje, inclusión y desarrollo para los concurrentes que participan de las distintas actividades de la asociación.

Desde Un Espacio para Todos remarcaron que cada aporte recibido se transforma en acciones concretas que permiten seguir creciendo y mejorando los servicios que se brindan a la comunidad. En este sentido, agradecieron a todas las personas que colaboran de distintas maneras y hacen posible la concreción de nuevos proyectos.

La incorporación del termotanque y el freezer representa un nuevo avance para la institución, que continúa trabajando para fortalecer sus talleres y espacios productivos, promoviendo la inclusión y la participación activa de sus concurrentes.