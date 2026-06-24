Silvia Mendoza relató desde España cómo se vive la intensa ola de calor que afecta a Europa

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Silvia Mendoza, quien se encuentra en España y compartió su experiencia sobre la intensa ola de calor que afecta a gran parte de Europa y que mantiene en alerta a varios países debido a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas.

Durante la entrevista, Silvia contó que en distintas regiones españolas los termómetros vienen superando ampliamente los 35 grados, mientras que en algunas zonas del sur del país las temperaturas se acercan e incluso superan los 40 grados. Esta situación ha llevado a las autoridades a emitir recomendaciones para evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad y reforzar las medidas de hidratación.

La ola de calor no afecta únicamente a España. Países como Francia, Italia, Portugal y Grecia también registran temperaturas excepcionalmente elevadas para esta época del año, generando preocupación por sus efectos sobre la salud, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades preexistentes.

Los especialistas atribuyen estos eventos extremos a una combinación de factores meteorológicos y al impacto del cambio climático, que está provocando olas de calor más frecuentes, intensas y prolongadas en distintas regiones del planeta. De hecho, en los últimos años Europa ha experimentado varios récords históricos de temperatura y fenómenos climáticos extremos asociados.

Desde España, Silvia Mendoza acercó a los oyentes de Radio María Juana un panorama de primera mano sobre un fenómeno climático que hoy ocupa la atención de millones de europeos y que vuelve a poner en debate los desafíos que representan los eventos meteorológicos extremos en todo el mundo.