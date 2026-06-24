Cine Club Sociedad Italiana presenta “En la Zona Gris”, una explosiva película de acción dirigida por Guy Ritchie

Los amantes del cine de acción tienen una nueva cita este viernes en la sala de la Sociedad Italiana de María Juana. El Cine Club vuelve a encender la pantalla grande con la proyección de “En la Zona Gris”, una producción cargada de adrenalina, suspenso y grandes actuaciones que promete mantener al público al borde de la butaca durante toda la función.

La película, dirigida por el reconocido realizador británico Guy Ritchie, cuenta con un destacado elenco encabezado por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González y Rosamund Pike, figuras de trayectoria internacional que dan vida a una historia donde las traiciones, el poder y la supervivencia se convierten en los protagonistas.

La trama sigue a un equipo de operativos que trabaja en las sombras y acepta una misión de alto riesgo: recuperar una fortuna robada a uno de los hombres más peligrosos del mundo. Sin embargo, cuando el plan comienza a fallar, lo que parecía ser el golpe perfecto se transforma en una peligrosa carrera donde nadie puede confiar en nadie.

Con una duración de 98 minutos y clasificación para mayores de 13 años, la película combina acción, drama y tensión constante, características que han convertido a Guy Ritchie en uno de los directores más reconocidos del género.

La crítica especializada también destacó el film. Desde The Guardian, Benjamin Lee la definió como “una de las películas más entretenidas de Ritchie en años”, mientras que Matt Zoller Seitz, de RogerEbert.com, la calificó como una trepidante producción que recuerda al espíritu de grandes franquicias de espionaje y acción.

La función se llevará a cabo el viernes 26 de junio a las 21:30 horas en la sala calefaccionada de la Sociedad Italiana. Las entradas tendrán un valor de $5.000 para el público en general y $4.000 para socios.

Una nueva oportunidad para disfrutar del cine en pantalla grande, con toda la emoción, el sonido y la calidad que solo una sala de cine puede ofrecer.