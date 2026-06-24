Comenzó el proceso para reactivar la construcción de 42 viviendas en María Juana

La presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, recibió este martes a Mariano Panetto y su equipo de trabajo para formalizar el inicio de las tareas vinculadas a la reactivación del proyecto de construcción de 42 viviendas en la localidad.

La obra formaba parte de un plan habitacional que se encontraba paralizado por el Gobierno Nacioal y fue incorporada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe dentro del programa de recuperación de proyectos de viviendas inconclusos.

Según se informó, la reactivación permitirá avanzar con la ejecución de las unidades habitacionales previstas para María Juana, en el marco de una política provincial orientada a finalizar desarrollos habitacionales que habían quedado pendientes de ejecución.

Durante el encuentro se abordaron aspectos técnicos y administrativos relacionados con el inicio de los trabajos, dando comienzo formal al proceso de ejecución de la obra.

El proyecto contempla la construcción de 42 viviendas destinadas a ampliar la oferta habitacional de la localidad y forma parte de las obras que la Provincia tiene previstas desarrollar en distintas localidades santafesinas a través de programas de infraestructura y vivienda.

Con esta instancia, el proyecto ingresa en una nueva etapa que permitirá avanzar en la planificación y ejecución de los trabajos previstos.