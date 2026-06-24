Desde Copenhague, Ariel Odasso contó cómo viven los argentinos la pasión mundialista en Dinamarca

La Selección Argentina sigue despertando entusiasmo en cada rincón del planeta y Dinamarca no es la excepción. En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Ariel Odasso, quien reside en Copenhague y relató cómo la comunidad argentina vive cada presentación del equipo nacional en el Mundial 2026.

Durante la entrevista, Ariel explicó que los partidos de la Selección se han convertido en verdaderos puntos de encuentro para los argentinos que viven o se encuentran de paso por Dinamarca. En bares, restaurantes y espacios donde suelen reunirse compatriotas, no faltan las camisetas celestes y blancas, las banderas argentinas y los tradicionales cánticos que acompañan cada encuentro mundialista.

Odasso contó que tanto en el debut como en el reciente triunfo ante Austria, los argentinos se reunieron para seguir las alternativas del partido y celebrar juntos los resultados obtenidos por el conjunto nacional. A pesar de la distancia, la pasión por la Selección se mantiene intacta y genera momentos de encuentro entre personas provenientes de distintas provincias y ciudades argentinas.

Pensando en el próximo compromiso mundialista, Ariel señaló que la comunidad argentina en Copenhague ya comenzó a organizar nuevas reuniones para acompañar al equipo el próximo sábado. Como ocurrió en los encuentros anteriores, se espera una importante convocatoria de hinchas que compartirán la previa, el partido y, esperan, un nuevo festejo.

La ilusión crece a medida que avanza el torneo y, mientras millones de argentinos siguen cada paso de la Selección desde el país, en ciudades tan lejanas como Copenhague también se vive el Mundial con la misma intensidad. Desde Dinamarca, Ariel Odasso acercó a los oyentes de Radio María Juana una muestra de cómo la pasión por la camiseta argentina trasciende fronteras y une a los compatriotas en cualquier parte del mundo.