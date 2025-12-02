Amalia Accesorios anticipa todas las novedades para esta Navidad

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Ángela Halle, referente de Amalia Accesorios, quien adelantó las novedades y propuestas especiales que prepara el emprendimiento para esta Navidad.

Ángela contó que están trabajando con una nueva colección festiva, ideal para regalar en estas fiestas, con opciones para todos los gustos y edades. Además, destacó que habrá promociones especiales, combos y detalles personalizados, pensados para quienes buscan un obsequio único y accesible.

Desde Amalia Accesorios invitan a la comunidad a acercarse, descubrir las nuevas tendencias y elegir los regalos navideños con tiempo, en un ambiente de cercanía y atención personalizada que caracteriza al local.

Una propuesta local que suma color, creatividad y espíritu festivo a este cierre de año.