Amplio respaldo al Gobierno nacional: La Libertad Avanza ganó las elecciones legislativas 2025

El Gobierno nacional obtuvo un fuerte respaldo popular en las elecciones legislativas 2025, alcanzando el 40,84% de los votos a nivel país, según informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con más del 90% de las mesas escrutadas.

El peronismo se ubicó en segundo lugar con un 25%, mientras que La Libertad Avanza ganó en 16 provincias, consolidando su liderazgo político en gran parte del territorio nacional.

La gran sorpresa se dio en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) superó al peronismo (40,84%), que apenas mes y medio atrás había triunfado en las elecciones locales con una diferencia de 14 puntos.

En la provincia de Santa Fe, la participación alcanzó el 63,38% del padrón, con 1.803.222 votantes sobre un total de 2.844.992. La abstención, cercana al 37%, se consolidó como uno de los datos más relevantes de esta elección.

En tanto, los votos nulos representaron el 4,80% (86.605 votos) y los blancos el 2,23%, reflejando una parte del electorado disconforme.

Resultados locales

En María Juana, el apoyo al mandatario nacional fue contundente: La Libertad Avanza obtuvo el 45,47% de los votos, seguida por Fuerza Patria con el 27,12% y Provincias Unidas con el 16,57%.

A continuación, el detalle completo de los resultados por localidad del departamento Castellanos:

📋 Resultados por localidad

MARÍA JUANA

La Libertad Avanza – 1.180 votos (45,47%) Fuerza Patria – 704 (27,12%) Provincias Unidas – 430 (16,57%) Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad – 40 (1,54%) Defendamos Santa Fe – 38 (1,46%) Frente Amplio por la Soberanía – 34 (1,31%) Igualdad y Participación – 27 (1,04%) Coalición Cívica – A.R.I. – 21 (0,80%) Nuevas Ideas – 20 (0,77%) Movimiento al Socialismo – 18 (0,69%) Compromiso Federal – 16 (0,61%) Partido Autonomista – 15 (0,57%) Republicanos Unidos – 14 (0,53%) Partido FE – 14 (0,53%) Política Obrera – 13 (0,50%) Movimiento Independiente Renovador – 11 (0,42%)

GARIBALDI

Fuerza Patria – 52 (45,61%) La Libertad Avanza – 28 (24,56%) Provincias Unidas – 20 (17,54%) Defendamos Santa Fe – 4 (3,50%) Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad – 3 (2,63%) Igualdad y Participación – 2 (1,75%) Movimiento al Socialismo – 2 (1,75%) Coalición Cívica – A.R.I. – 1 (0,87%) Republicanos Unidos – 1 (0,87%) Partido FE – 1 (0,87%)

EUSTOLIA

La Libertad Avanza – 29 (46,03%) Provincias Unidas – 15 (23,80%) Fuerza Patria – 13 (20,63%) Política Obrera – 1 (1,58%) Coalición Cívica – A.R.I. – 1 (1,58%) Frente Amplio por la Soberanía – 1 (1,58%) Compromiso Federal – 1 (1,58%) Movimiento Independiente Renovador – 1 (1,58%) Republicanos Unidos – 1 (1,58%)

COLONIA MARGARITA

Provincias Unidas – 74 (44,84%) La Libertad Avanza – 55 (33,33%) Fuerza Patria – 28 (16,96%) Nuevas Ideas – 3 (1,81%) Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad – 2 (1,21%) Frente Amplio por la Soberanía – 1 (0,60%) Compromiso Federal – 1 (0,60%) Movimiento al Socialismo – 1 (0,60%)

SAN VICENTE

La Libertad Avanza – 1.395 (47,11%) Fuerza Patria – 659 (22,25%) Provincias Unidas – 534 (18,03%) Nuevas Ideas – 135 (4,55%) Igualdad y Participación – 42 (1,41%) Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad – 30 (1,01%) Defendamos Santa Fe – 30 (1,01%) Coalición Cívica – A.R.I. – 27 (0,91%) Republicanos Unidos – 23 (0,77%) Partido FE – 18 (0,60%) Frente Amplio por la Soberanía – 17 (0,57%) Movimiento al Socialismo – 14 (0,47%) Política Obrera – 13 (0,43%) Compromiso Federal – 9 (0,30%) Partido Autonomista – 8 (0,27%) Movimiento Independiente Renovador – 7 (0,23%)

ESTACIÓN CLUCELLAS

La Libertad Avanza – 276 (54,76%) Provincias Unidas – 106 (21,03%) Fuerza Patria – 73 (14,48%) Frente Amplio por la Soberanía – 8 (1,58%) Partido FE – 7 (1,38%) Igualdad y Participación – 6 (1,19%) Política Obrera – 5 (0,99%) Defendamos Santa Fe – 4 (0,79%) Republicanos Unidos – 4 (0,79%) Coalición Cívica – A.R.I. – 3 (0,59%) Partido Autonomista – 3 (0,59%) Movimiento al Socialismo – 3 (0,59%) Movimiento Independiente Renovador – 2 (0,39%) Nuevas Ideas – 2 (0,39%) Compromiso Federal – 1 (0,19%) Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad – 1 (0,19%)

ZENÓN PEREYRA

La Libertad Avanza – 426 (50,89%) Provincias Unidas – 260 (31,06%) Fuerza Patria – 96 (11,46%) Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad – 13 (1,55%) Igualdad y Participación – 7 (0,83%) Defendamos Santa Fe – 7 (0,83%) Republicanos Unidos – 6 (0,71%) Coalición Cívica – A.R.I. – 5 (0,59%) Partido FE – 5 (0,59%) Nuevas Ideas – 3 (0,35%) Partido Autonomista – 3 (0,35%) Movimiento al Socialismo – 3 (0,35%) Política Obrera – 1 (0,11%) Frente Amplio por la Soberanía – 1 (0,11%) Compromiso Federal – 1 (0,11%)

SASTRE

La Libertad Avanza – 1.083 (34,09%) Fuerza Patria – 937 (29,50%) Provincias Unidas – 912 (28,71%) Frente Amplio por la Soberanía – 45 (1,41%) Igualdad y Participación – 34 (1,07%) Nuevas Ideas – 29 (0,91%) Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad – 28 (0,88%) Defendamos Santa Fe – 24 (0,75%) Política Obrera – 18 (0,56%) Partido FE – 18 (0,56%) Coalición Cívica – A.R.I. – 11 (0,34%) Movimiento al Socialismo – 11 (0,34%) Republicanos Unidos – 9 (0,28%) Compromiso Federal – 8 (0,25%) Partido Autonomista – 8 (0,25%) Movimiento Independiente Renovador – 1 (0,03%)

SAN JORGE