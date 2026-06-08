“La escuela debe ser un refugio, no un riesgo”: estudiantes de la EESOPI 8143 impulsan un mensaje de convivencia para toda la comunidad

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N.º 8143 “José Manuel Estrada” de María Juana puso en marcha una valiosa iniciativa que busca promover la convivencia pacífica, el respeto y el cuidado mutuo dentro y fuera del ámbito escolar.

Según explicó la directora de la institución, profesora Georgina Lora, el proyecto surgió a partir de la reflexión sobre situaciones reales de violencia y amenazas registradas en distintos establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe, hechos que generaron preocupación en numerosas comunidades educativas.

Frente a esta realidad, los estudiantes participaron de espacios de diálogo, análisis y construcción colectiva de propuestas, donde pudieron expresar sus inquietudes, compartir opiniones y pensar acciones concretas para fortalecer los vínculos y la convivencia dentro de la escuela.

Como resultado de ese trabajo, los jóvenes elaboraron una bandera con el lema “La escuela debe ser un refugio, no un riesgo”, una frase que sintetiza el mensaje central de la propuesta y que refleja el compromiso de los estudiantes con la construcción de entornos seguros, inclusivos y respetuosos para todos.

La iniciativa no quedará solamente dentro de la institución. La propuesta contempla la entrega de la bandera a los dos clubes de la localidad para que pueda estar presente y exhibirse en distintos eventos, encuentros y competencias deportivas, ampliando así el alcance del mensaje y promoviendo su difusión en toda la comunidad.

Desde la escuela destacaron que esta acción representa una forma de dar visibilidad a una problemática que preocupa a la sociedad, pero también de transmitir un mensaje positivo impulsado por los propios jóvenes, quienes buscan que la escuela continúe siendo un espacio de aprendizaje, contención, respeto y encuentro.

Con este proyecto, la comunidad educativa de la Estrada reafirma su compromiso con la formación integral de los estudiantes y con la construcción de una sociedad donde el diálogo, la empatía y la convivencia sean valores fundamentales.